iGFM - (Dakar) Aly El Aidar n’est plus Directeur général de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte. Il a été remplacé par le chef de l’Etat.

Entre Haïdar El Ali et l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte, c’est fini. L’écologiste de renom a été remplacé, ce mercredi, par le chef de l’Etat Macky Sall. Aucune information n’a été donnée quant à un éventuel redéploiement.



La décision a été officialisée en conseil des ministres. C’est désormais Oumar Abdoulaye Bâ, ingénieur en conception, précédemment conseiller spécial à la présidence de la République, qui hérite du poste.



Par ailleurs, Mme Sophie Diallo hérite du poste de Dg de la 3fpt, laissé vacant par Mame Adji Sèye, nommée à la tête de la Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der Fj).