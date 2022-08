jeudi 4 août 2022 • 60 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’institution consulaire de Dakar entend mettre en avant les questions économiques au-devant de la scène publique pour une meilleure prise en charge des correctifs pour appuyer le secteur privé sénégalais.

C’est tout le sens du redémarrage du concept des ‘’Grands Débats’’ organisé ce jeudi 04 août 2022, explique Abdoulaye Sow, président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD).

Parlant de la thématique du financement des PME, le président de la CCIAD indique que l’Institution consulaire de Dakar a voulu jouer pleinement son rôle d’interface entre l’administration et le secteur privé.

Dans le détail, Abdoulaye Sow mentionne que l’objectif de ce’’ Grand Débat’’, est de « réunir les différentes parties prenantes du système financier et le secteur privé autour de la question du financement des PME-PMI sur différents aspects. Il s’agit notamment, de mettre en exergue l’offre de financement, d’exposer les difficultés rencontrées dans le financement des PME/PMI et de faire des propositions pour faciliter aux PME l’accès aux financements, liste le président de la CCIAD.



De l’avis de ce dernier, la relance de cette activité phare de la Chambre de Commerce de Dakar s’inscrit dans le cadre du programme de gouvernance validé par nos instances et, enrichi au contact des organisations et groupements professionnels avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration.



Animer des sessions d’échanges pour le secteur privé



L’objectif principal de ce programme, je le rappelle, est d’animer des cadres de concertation du secteur privé pour affiner davantage les plaidoyers sur les grandes problématiques économiques au service de l’entreprise. « C’est la mission essentielle que j’ai assignée aux commissions techniques et sectorielles de la CCIAD désormais redynamisées afin, de nous fournir régulièrement des avis motivés sur les préoccupations essentielles du secteur privé », ajoute Abdoulaye Sow.



Ainsi, d’après le président de l’institution consulaire de Dakar, les « Grands-débats de la CCIAD » sont organisés, en collaboration avec l’administration, le secteur privé et les experts et ont pour but d’informer, de sensibiliser et d’alerter les ressortissants et les pouvoirs publics.



Il souligne en outre, que la rencontre de ce matin est le fruit d’une fructueuse collaboration entre l’Institution consulaire de Dakar, CGF Bourse et Intelligences Group, et c’est l’occasion pour moi de les féliciter pour la qualité du travail abattu, notamment les membres de la Commission financement avec à sa tête, le président Mamour Fall pour l’excellent travail, conclut Abdoulaye Sow.