mardi 15 juin 2021 • 76 lectures • 0 commentaires

Actualité 26 mins Taille

iGFM - (Dakar) La Chambre de commerce de Dakar a lancé ce mercredi son cycle de conférence, intitulé "les Grands débats de la Cciad" avec comme invité le coordonnateur de la Cellule d'Exécution du Projet des Agropoles sur le thème: "les Agropoles du Sénégal: Investissements privés et incitations". Une conférence organisée à l'intention du secteur privé.

Selon le président de la Chambre de commerce de Dakar, Abdoulaye Sow, la rencontre de ce jour qui s'inscrit dans le cadre des "Grands Débats de la CCIAD" a pour objectif de permettre aux Experts en charge du projet d'échanger avec le secteur privé afin de considérer les attentes des parties relativement à la thématique.

Il s'agit de cycles de conférences et de réunions d'information périodiques que l'institution consulaire a initiés depuis quelques années et qui portent essentiellement sur des questions qui préoccupent les entreprises.

Ils sont organisés, en collaboration avec les administrations, les experts et les partenaires, et ont pour but d'informer, de sensibiliser et d'alerter les ressortissants, le secteur privé et les pouvoirs publics.

Pour ce qui est du thème, explique le président, c'est dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Sénégal Emergent que le Gouvernement du Sénégal a initié le projet des Agropoples. Quels sont les objectifs de ces agropoles? Nécessitent-ils l'implication du secteur privé dans sa mise en oeuvre? Quelles sont les opportunités pour les secteur privé? Quels sont les tenants et les aboutissants?