iGFM - (Dakar) Ce mardi, la matinée a été marquée par le violent accident qui s’est produit sur la route nationale 1, aux environs de Ndioum. Le ministre des Transports, Mansour FAYE, s'est rendu sur les lieux du choc. Ses services ont révélé les premiers éléments de l'enquête.

Se basant sur les premiers résultats de l'enquête, le ministère des Transports renseigne que c'est un autocar de marque Mercedes Benz, immatriculé SL1469B conduit par Ousseynou Mbengue, venant de Taredji, qui est entré en collision avec un véhicule de marque Hyundai, immatriculé MT 1305 B (15 places). Celui-ci était conduit par Cheikh Oumar Diagne qui venait de Ndioum.

«Au regard du choc, l’un des conducteurs a eu à somnoler au volant et s’est retrouvé en sens inverse. Et les véhicules étaient en surcharge vu le nombres de victimes», renseigne le ministère des transports. Au total, dont 07 femmes et 04 hommes ont perdu la vie, y compris les chauffeurs. Parmi les blessées, deux sont en réanimation dans un état critique.