Un grave accident, qui s'est produit sur la route nationale numéro un, a pris une demi dizaine de vies dans la journée de ce mardi.

Il s'agit d'un choc d'une très rare violence. Il s'est produit sur la route nationale à hauteur de Ndiongolor, vers Fatick. Un camion gros porteur, qui avait chargé du béton, est entré en colosion avec un Bus provenant du Sud et transportant de nombreux passagers. Bilan: 6 morts et plus de 39 blessés dont certains sont dans un état très grave. Ils ont tous été acheminés à l'hôpital.

(Vidéo amateur, attention aux âmes sensibles)