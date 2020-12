vendredi 18 décembre 2020 • 452 lectures • 1 commentaires

Gravement blessé, Moussa Wagué pourrait mettre fin à sa carrière

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Moussa Wagué pourrait ne plus rejouer au football en raison d'une rupture du tendon rotulien, au niveau du ligament croisé latéral, postérieur et antérieur. Selon Dario Sport, l'international sénégalais sera opéré et restera au moins 1 an sur les flancs. Il faut juste espérer un miracle de la médecine.



#FCB 🔵🔴



🚑 Moussa Wagué, cedido al PAOK, sufrió una lesión múltiple en su rodilla de la que tendrá que ser operado en Barcelona



⚠️ Fuentes médicas en Grecia hablan de un año de baja e incluso no descartan que el percance pudiera forzar su retiradahttps://t.co/fPMhhBhez4

— Diario SPORT (@sport) December 18, 2020

Publié par Mamadou Salif editor