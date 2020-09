samedi 5 septembre 2020, par Youssouf SANE

Actualité 4 jours 2851 lectures • Taille

iGFM - (Dakar) Les populations de Keur Massar ont investi les voies publiques ce samedi et bloqué la circulation. Ce, pour manifester leur mécontentement. Leur cité en proie à de sérieux problèmes d'inondation.

Les populations de Keur Massar, qui n’en peuvent plus de voir leur cité, leurs quartiers et leurs maisons dans l’eau. Elles ont barré la route se samedi dans la matinée. Ce, pour manifester leur mécontentement et interpeller les autorités locales et centrales.

Les éléments de la gendarmerie, qui ont eu vent du mouvement d’humeur, ont envoyé plusieurs de leurs éléments sur les lieux, pour pouvoir contenir toute velleité de manifestation violente. Le maire aussi, a rappliqué. La circulation, sur la voie qui mène à la Sédima, quant à elle, été fortement perturbée.