iGFM-(Dakar) Le guide des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy a encore fait des révélations "fracassantes" dans le discours qu’il a prononcé ce samedi, lors du Gamou au champ de courses. Il a dénoncé des complots ourdi par le gouvernement du Sénégal pour réduire l’opposition et des adversaires politiques comme Barthelemy Diaz à néant.

Devant ses milliers de talibés qui ont pris d’assaut la mythique place du champ de course, le marabout a prédit des lendemains de tensions et de crises politiques au Sénégal. Faisant allusion à l'interprétation d’un rêve, le marabout affirme avoir vu Dakar en ruine et complètement retourné.



S’agissant de Barthelemy Diaz, Serigne Moustapha annonce qu’il va rencontrer beaucoup de difficultés dans la mesure où, il a en face de lui des adversaires déterminés à lui rendre la vie impossible, parfois avec des moyens non conventionnels.



Il a également interpellé le président Macky Sall qu’il accuse d’avoir orchestré un vaste complot contre lui et des responsables de l’opposition. "Ils font tout leur possible pour nous barrer la route ou nous éliminer de la course. Ils peuvent déchanter car leurs plans n'aboutissent jamais", dit-il.



“Lors de sa dernière visite à Tivaouane, Macky Sall a fait exprès d'éviter de passer par la route qui devant chez moi pour se rendre Chez le khalife Serigne Babacar Sy Mansour. Il avait peur d'être hué. Il peut être rassuré. Je ne suis pas indiscipliné et je ne suis pas du genre à recommander une chose pareille.”, a tout de même précisé Serigne Moustapha.



Dans son discours, il a aussi appelé l’opposition à se mobiliser davantage et de s’armer d’une détermination sans faille pour résister à ce gouvernement qu’il qualifie de comploteur. "L'assemblée nationale est minime par rapport aux défis qui nous attendent", prévient le marabout.