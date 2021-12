mercredi 1 décembre 2021 • 487 lectures • 0 commentaires

Les sénégalais risquent d’éprouver, demain encore, de réels difficultés pour se déplacer. La réunion entre l’Etat et les syndicats de transporteurs n’aura pas réussi à calmer l’ardeur des grévistes. Sur la télévision nationale, le Directeur des Transports a fait le point.

«Il y a eu une rencontre cet après-midi avec tous les acteurs. On a commencé les concertations. En ce moment les trois ministres principaux concernés par les revendications, (le ministre des Transport routiers, le ministre de l’Intérieur et le ministre des Forces armées) se réunissent.



Ils seront rejoints par le ministre des Finances et le ministre de l’Environnement pour discuter de cette plateforme revendicative et demain il y aura une réunion plénière avec les acteurs pour mettre sur la table les différents points et essayer de trouver la solution.



Mais le spectre il est là. Ils ont décrété 48h. Il y a une journée qui est passée, il faut s’attendre à avoir les mêmes difficultés demain. Oui il faut être très honnête, il faut s’attendre à avoir les mêmes difficultés demain parce qu’ils n’ont pas levé leur mot d’ordre malgré qu’on ait commencé les concertations avec eux. Je les appelle au calme. À la responsabilité, à soulager nos concitoyens.»