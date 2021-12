jeudi 2 décembre 2021 • 7323 lectures • 0 commentaires

Les 48 heures de grève du cadre unitaire des syndicats routiers du Sénégal font souffrir les usagers. Joint par Sud Fm, Gora Khouma, porte-parole du cadre explique pourquoi la rencontre avec le ministre Mansour Faye n’a pas eu lieu.

Le ministre voulait représenter le gouvernement, dit-il. Mais, le cadre unitaire a dit niet et exige de discuter avec l’ensemble des ministères (6 au total) concernés par la plateforme revendicative.



"Hier tard dans la nuit, le ministre Mansour Faye a fait appel à nous pour nous rencontrer parce que les ministres ne pourront pas venir le lendemain. Ces derniers lui ont donné mandat de pouvoir recevoir le cadre au nom de ses collègues. Ce que nous avons refusé", indique-t-il.



Et d'ajouter: "La raison de ce refus est que nous avons signé un protocole d’accord lors de la grève des gros porteurs qui n’a pas été respecté. Nous voulons que chaque ministre à tour de rôle fasse appel à nous ou qu’on se réunisse ensemble mais pas avec Mansour Faye seul. Chaque ministre doit prendre ses responsabilités et parler au nom de son propre département."



Le syndicaliste informe que lui et ses camarades vont se réunir aujourd’hui pour voir la suite à donner à leur mouvement de grève.