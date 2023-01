mardi 17 janvier 2023 • 424 lectures • 0 commentaires

Cette nuit, à partir de minuit, certains syndicats de transporteurs comptent aller en grève. Mais, l’Association de financement des professionnels du transport urbain (Aftu) a décidé de s’en démarquer.

Les minibus Tata n’iront pas en grève demain. La précision a été faite par leur président. «L'AFTU tient à informer que l'Association n'est ni de prés ni de loin mêlée à une quelconque grève agitée ces derniers jours par des syndicats de transporteurs et que son nom ne saurait être citée à ce titre», a-t-il précisé.



Dans son communiqué de presse, Mbaye Amar assure donc, que les membres de l'association qu'il dirige, continueront à assurer pleinement le service public de transport urbain avec leurs minibus à Dakar et sur l'étendue du territoire au service des populations.



L'Aftu fait, cependant, appel à l'Etat, au Ministre chargé des transports et à son collègue de l'Intérieur, pour que la sécurité des minibus, des passagers et du personnel soit assurée, afin que les sénégalais bénéficient pleinement du service de transport urbain, auquel ils ont droit.