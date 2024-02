lundi 26 février 2024 • 1030 lectures • 5 commentaires

Actualité 8 heures Taille

iGFM - (Dakar) Une «journée ville morte». Voilà ce que "Aar Sunu élection" compte faire du mardi prochain. Les syndicats membres de la plateformes ont appelé à la grève générale.

"Arr sunu élection" veut faire monter d’un cran la lutte. En effet, face à la presse ce lundi, elle annonce que «les organisations professionnelles membres de la plateforme décrètent le mardi 27 février 2024 ‘‘journée villes mortes’’ sur toute l’étendue de territoire national en guise de protestation contre la confiscation de la volonté populaire.» Les syndicats membres de la Plateforme décrètent ainsi une journée de grève générale et appellent tous les citoyens au strict respect du mot d’ordre.



«Toutes les organisations membres de la Plateforme Aar Sunu Élection exigent du Président de la République de prendre toutes les dispositions utiles pour fixer la date et organiser l’élection présidentielle de 2024 avant le 02 avril 2024, date marquant la fin de son mandat. Au cas contraire, nous invitons le Conseil constitutionnel à assumer pleinement ses responsabilités en fixant la date pour éviter que le Sénégal ne bascule dans un chaos aux conséquences incommensurables», indiquent le Professeur Babacar Gueye et Cie.