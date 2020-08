iGFM – (Dakar) L’impact actuel de a grève interminable du syndicat de travailleurs de la Justice préoccupe le Congrès de la renaissance démocratique (Crd). Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye et Cie ont lancé un appel au gouvernement et aux syndicalistes. Ils leur demandent de transcender leurs divergences.

« La justice, l’un des piliers de notre démocratie, s’enfonce dans une grève qui perdure, pénalisant et déstabilisant lourdement le fonctionnement des différentes juridictions et le service public dû aux justiciables. Cette grève inédite, tant du point de vue de son ampleur que de sa durée et de sa gestion, bloque le service public de la justice, marqué par le report de certaines audiences, le retard dans l’attribution de certains documents et l’absence totale d’interlocuteurs, lésant les citoyens sénégalais, otage d’un tel statu quo », dénoncent-ils dans un communiqué parvenu à igfm.

En effet, ils déclarent que l’absence de dialogue participe à dégrader le service public de la justice au détriment des droits des justiciables bafoués et désorientés par une telle situation aux répercussions considérables et déplorables sur toute l’activité judiciaire ; du civil au pénal, en passant par les affaires familiales et les aspects économiques. Et Le crd invite le gouvernement et le Sytjust à transcender les divergences, mêmes légitimes, pour privilégier un dialogue constructif et responsable, débouchant sur un compromis pour redémarrer la machine judiciaire au point mort.

Ils appellent aussi les citoyens à poursuivre scrupuleusement le combat contre la COVID 19, face «aux tergiversations inquiétantes du président de la République et de son gouvernement, totalement dépassés par la crise sanitaire.»