Grosse inquiétude sur la prochaine campagne agricole liée au risque du manque d’engrais

iGFM-(Dakar) Les plus gros fournisseurs du Sénégal en engrais, notamment la Chine, et l’Italie sont touchés de plein fouet par la pandémie. Ça sent déjà, le renchérissement des coûts, si, par chance, les pays importateurs parviennent toutefois à trouver le produit chimique, sur certaines parties de la planète. Le risque élevé de pénurie sur le marché international est pris très au sérieux au sommet de l’État. Ce, surtout après l’alerte de la FAO sur une pénurie alimentaire qui découlerait des conséquences de la pandémie du Coronavirus, écrit Source A, dans sa livraison du jour.