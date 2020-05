Grosse polémique en France : Des matchs de foot organisés à Marseille en plein confinement

iGFM-(Dakar) Le journal La Provence révèle que des centaines de jeunes se réunissent chaque jour, comme si de rien n’était, sur les terrains de football à Marseille. En dehors de tout protocole de distanciation sociale…

« On n’a pas peur du virus. Autour de nous, personne ne l’a eu, ça veut dire que ce n’est pas aussi grave qu’on veut nous le faire croire… « À Marseille, les jeunes des cités, dont Abdou, restent des mordus de football. Coronavirus ou pas, ils se retrouvent sur les terrains de la cité phocéenne pour une coupe des quartiers, comme raconte ce samedi le journal la Provence.

Problème sanitaire

Selon le journal du Sud de la France, 150 jeunes se réunissent chaque après-midi pour disputer des matches ou surtout faire passer le temps , comme l’explique Abdou. Tels des rencontres de l’Olympique de Marseille, les matches de quartier font parler tout le monde sur la Canebière. On en parle sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On va là où il y’a du monde explique Kevin.

Cet engouement pour le football pose un véritable problème sanitaire. Toujours selon La Provence, aucun protocole de distanciation sociale n’est ainsi mis en place. On se salue en tendant le poing vers le copain bien que certains portent des gants au milieu de tous ces échanges de sueur et de contacts. La police, pourtant située à une centaine de mètres, ne peut rien faire. S’ils nous chassent, on revient une heure après ! prévient un joueur.