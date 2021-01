mardi 12 janvier 2021 • 113 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les supporters du Real n'en peuvent plus d'Hazard, la Juventus proche d'une recrue surprise ou encore la tension entre Conte et l'Inter, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Les supporters du Real mettent la pression sur Hazard

Depuis son arrivée au Real Madrid en provenance de Chelsea à l'été 2019, Eden Hazard ne s'est que rarement mis en évidence par ses performances sur le terrain. Les médias espagnols parlent plus du Belge dans la rubrique infirmerie qu'autre chose depuis un an et demi. Et selon Mundo Deportivo, cela a le don d'agacer les socios du club. Ils ont voulu être patients et donner du temps à leur star recrutée 100 M€. Mais désormais, c'est terminé. Le média explique que les supporters du Real ne pardonneront plus rien à Hazard et veulent voir le joueur qui brillait sous les couleurs de Chelsea très vite. Ils espèrent tous, comme Zinedine Zidane, que ce soit le cas cette semaine en Supercoupe d'Espagne.

La Juventus proche de recruter Scamacca

Avec l'absence de Paulo Dybala jusqu'en février, la Juventus, qui se cherchait déjà une doublure à Alvaro Morata cet hiver, va véritablement s'activer afin de trouver un attaquant. Ce matin, le quotidien Tuttosport explique que la Vieille Dame a trouvé un accord avec le club de Sassuolo pour l'arrivée de son avant-centre, actuellement prêté au Genoa, Gianluca Scamacca. Un débarquement à Turin imminent donc ? Et bien, selon le média, pas vraiment. Désormais, la Juve veut temporiser sur ce dossier afin de prendre la température pour un autre buteur. Celui du Napoli, Arkadiusz Milik. Pisté par l'OM notamment, le Polonais ne sait toujours de quoi son avenir sera fait. Et les champions d'Italie ne veulent surtout pas louper une opportunité comme celle-là.

Grosse tension entre Conte et l'Inter

Le match nul (2-2) de l'Inter sur la pelouse de l'AS Roma ce week-end a semble-t-il laissé des traces du côté lombard. Hier, déjà, la presse italienne critiquait les choix d'Antonio Conte alors que son équipe menait 2-1 et s'engageait vers le chemin du succès, avant de se faire rattraper. Ce matin, le journal Tuttosport nous explique que la tension serait très forte entre le technicien italien et les dirigeants du club. Conte serait sur la sellette. D'autant que l'Inter voit l'AC Milan prendre ses distances en tête de la Serie A et la Juve se rapproche d'elle. Enfin, surtout, l'Inter commence à être agacé des critiques à répétition de Conte sur le manque d'investissement du club sur le mercato. Bref, le choc face à la Juve dimanche prochain va valoir de l'or pour l'entraîneur transalpin.