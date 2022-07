mercredi 6 juillet 2022 • 1047 lectures • 0 commentaires

Des braqueurs armés et encagoulés ont attaqué la base du projet Bus Rapid Transit (Brt), située en bordure de la plage à Guédiawaye. Les malfaiteurs ont fait irruption sur les lieux à bord d'un véhicule pick-up double cabine de couleur noire.

Selon Les Échos, à leur arrivée, les malfaiteurs ont pris d'assaut l'emprise du Brt, exhibé leurs armes, notamment des couteaux et fusils de chasse, et tenu en respect tous les employés. Direction : les bureaux du comptable et du trésorier.



Les hommes encagoulés étaient à la recherche d'une somme d'argent qui a été acheminée sur les lieux, juste la veille. Ladite somme devait servir à payer les salaires du mois et régler d'autres charges liées au projet.



Mais, n'ayant pas mis la main sur le coffre-fort, les malfaiteurs se retournent vers les employés qu’ils ont dépouillés, un à un, de leurs biens matériels sous la contrainte de leurs armes. Ils prennent leurs téléphones portables, de l'argent et tout autre objet de valeur.



Alertés, à 3h 09mn du matin, le chef de service du poste de police de Wakhinane Nimzatt active ses éléments de la brigade de recherche. Malheureusement, ils ne trouveront pas les malfrats sur les lieux.