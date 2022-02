vendredi 25 février 2022 • 221 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon Ouest-France, Shabia Mantoo, une porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), a déclaré que près de 100 000 personnes auraient quitté leur foyer tandis que des milliers d’autres seraient parvenues à fuir le pays, ce jeudi 24 février.

« Nous pensons qu’environ 100 000 personnes ont dû déjà avoir quitté leur domicile et pourraient être déplacées à l’intérieur du pays, et que plusieurs milliers de personnes ont franchi les frontières internationales », a déclaré à l’AFP une porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), Shabia Mantoo.

