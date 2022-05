mardi 3 mai 2022 • 857 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Alors que l'UEFA a maintenu sa décision de suspendre les clubs russes de ses compétitions ainsi que l'équipe nationale pour la saison prochaine, cela a beaucoup de conséquence pour la composition des futures coupes européennes.

Bien que sacré champion de Russie pour la quatrième saison consécutive, le Zenit Saint-Petersbourg n'ira pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Il en va de même pour le Dinamo Moscou actuel deuxième et reversé en barrages de la compétition reine ou bien Sochi (3e) et le CSKA Moscou (4e) qui auraient pu entrevoir la Ligue Europa Conference. La place en Europa League étant de base réservée au vainqueur de la Coupe de Russie, soit le Dynamo Moscou (donc Sochi en profiterait et Krasnodar irait en Europa League Conference), le Spartak Moscou, Yenissey (D2) ou encore l'Alania Vladikavkaz (D2). Cependant, ces cinq tickets ne seront pas attribués aux formations russes quoi qu'il advienne compte tenu de la guerre en Ukraine et de l'invasion du pays par la Russie.



Face aux sanctions prononcées hier soir par l'UEFA, le football russe est de nouveau sanctionné par l'instance qui gère le football européen et les clubs ne verront pas l'Europe. La Russie se voyant attribuer pour la saison 2022/2023 de facto son pire coefficient des 5 dernières saisons, soit 4,333 points. Sans les formations russes, cinq places sont vacantes : deux en Ligue des Champions, une en Ligue Europa et deux en Ligue Europa Conférence. Celles-ci vont provoquer un réajustement qui va profiter aux nations placées derrière la Russie au coefficient UEFA au terme de la saison 2020/2021.



L'Écosse et la Turquie en profitent



C'est le cas de l'Écosse avec le champion national (pour le moment le Celtic Glasgow) qui va directement prendre place au stade des phases de poules. Sacré en Turquie, Trabzonspor n'aura que le dernier tour de barrages à disputer et vient de passer un tour sans jouer. Avantage aussi important gagné par le futur champion de Chypre (Apollon Limassol ou APOEL Nicosie) qui débutera au troisième tour de qualification tandis que les champions croates (potentiellement Dinamo Zagreb) et suisses (FC Zurich) gagneraient aussi un tour en démarrant au deuxième tour des qualifications. Du côté de la voie de la Ligue, l'Écosse (vraisemblablement les Rangers) et l'Autriche (Sturm Graz) verront leur représentant passer un tour pour débuter au troisième tour de qualification.



Pour ce qui est de la place en Ligue Europa, elle va profiter à la Turquie et au Danemark, dont les vainqueurs des Coupes Nationales iront directement en barrages et n'auront qu'un tour à disputer. Le vainqueur de la Coupe de Serbie passe aussi directement au troisième tour de qualification à la suite de l'exclusion du représentant russe. Enfin, en Ligue Europa Conférence, les vainqueurs des Coupes Nationales de Pologne, Slovénie, Slovaquie, Liechtenstein, Luxembourg, Bosnie-Herzégovine, Irlande (St. Patrick's Athletic), Macédoine du Nord, Arménie et Lituanie (Sūduva Marijampolė 2e du championnat ndlr) passent directement du premier au deuxième tour de qualification.



Footmercato