iGFM (Dakar) La présidence de l'Ukraine a indiqué dimanche 27 février avoir accepté des pourparlers avec la Russie lors du quatrième jour de l’offensive russe. Ces négociations, « sans conditions préalables », se dérouleront à la frontière avec la Biélorussie, près de Tchernobyl, une décision annoncée après une médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko. La capitale Kiev semble résister et ralentir la progression russe.

Les points essentiels :



► Les combats continuent à Kiev, principalement sur ses abords. Selon Vitali Klitschko, le maire de Kiev, il n'y a pas de troupes russes dans la capitale, « mais nos militaires, nos forces de l'ordre et notre défense territoriale continuent de repérer et neutraliser des saboteurs ». Le chef de l'État ukrainien, qui s'est dit « cible numéro un » de Moscou, est toujours présent dans la capitale, en couvre-feu. La mobilisation générale a été décrétée côté ukrainien. Côté russe, le ministère de la Défense a annoncé samedi dans un communiqué avoir donné l'ordre d'« élargir l'offensive ».



► Le dernier bilan provisoire fait état de 198 civils tués et de 1 115 blessés depuis jeudi 24 février, selon le ministre ukrainien de la Santé. Quelque 368 000 réfugiés ont déjà fui les combats, selon les Nations unies, qui indique que ce chiffre « continue à augmenter » : des cohortes de déplacés sont sur les routes de l'Ukraine vers les pays voisins, notamment la Pologne, la Moldavie, la Hongrie, la Slovaquie ou la Roumanie.



► Plusieurs pays européens avec les États-Unis, le Canada et la Commission européenne ont annoncé l'exclusion de plusieurs banques russes du réseau interbancaire Swift ainsi que des sanctions ciblant les réserves en devises de la banque centrale de Russie. Depuis le début de l'offensive, plusieurs trains de sanctions ont déjà été décidés par les Occidentaux.



► Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir dimanche après-midi (heure de New York)



► « Nous déployons pour la première fois la Force de réaction au titre de la défense collective pour éviter des débordements sur le territoire de l'Alliance », a indiqué Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan, à l'issue d'un sommet vendredi. La France va déployer « plus de 1 500 militaires français directement impliqués dans les missions de renforcement de la posture de l'Otan sur le flanc Est », selon l'état-major français.



Les horaires sont donnés en temps universel (TU)



14h20 : Selon la présidence ukrainienne, Alexandre Loukachenko a assuré au président ukrainien Volodymyr Zelensky que « les avions, hélicoptères et missiles (russes) déployés sur le territoire de Biélorussie resteraient au sol pendant l'arrivée, les négociations et le départ de la délégation ukrainienne ». Le gouvernement ukrainien, de son côté, s'était jusqu'alors dit disposé à négocier dans « n'importe quel autre ville » en dehors de la Biélorussie,ouvertement alliée de la Russie.



14h13 : Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a lui affirmé que la rencontre aura lieu dans la région de Gomel, sans plus de précisions. Cette région biélorusse est frontalière notamment de la zone ukrainienne de Pripiat, dont la ville est devenue mondialement célèbre depuis l'accident de la centrale nucléaire voisine de Tchernobyl en 1986. Cette localité, qui n'est plus habitée, est devenue ces dernières années un lieu touristique.



La présidence ukrainienne, elle, n'a pas précisé la date de ces pourparlers, mais la Russie a indiqué qu'ils auraient lieu dimanche. Selon Vladimir Poutine, une délégation russe est déjà présente à Gomel.



13h45 : La présidence de l'Ukraine a indiqué dimanche avoir accepté des pourparlers avec la Russie lors du quatrième jour de l’offensive russe. Ces négociations, « sans conditions préalables » se dérouleront à la frontière avec la Biélorussie, près de Tchernobyl, une décision après une médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko. « La délégation ukrainienne rencontrera la (délégation) russe sans fixer de conditions préalables sur la frontière ukraino-biélorusse, dans la région de la rivière Pripiat », a déclaré la présidence ukrainienne sur les réseaux sociaux.



