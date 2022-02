vendredi 25 février 2022 • 1060 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Élysée a annoncé ce jeudi soir que le président de la République avait eu un échange téléphonique avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a exigé "l'arrêt immédiat des opérations militaires russes".

C'est le premier contact téléphonique connu entre Vladimir Poutine et un dirigeant occidental depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Après avoir parlé au président ukrainien, et en concertation avec lui, Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine pour exiger l'arrêt immédiat des opérations militaires russes, en rappelant que la Russie s'exposait à des sanctions massives", a indiqué l'Élysée alors que le chef de l'État participait à un sommet européen exceptionnel à Bruxelles.



"Un échange sérieux et franc"



De son côté, le Kremlin a évoqué un échange de points de vue "sérieux et franc" au sujet de l'opération militaire lancée par Moscou en Ukraine. Lors de cette conversation, le président russe a "fourni une explication détaillée sur les raisons et les circonstances de la décision de mener une opération militaire spéciale", a ajouté le Kremlin dans un communiqué publié à l'issue de cet entretien organisé, selon la présidence française, "à l'initiative de la partie française".



Avec TF1