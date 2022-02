jeudi 24 février 2022 • 175 lectures • 0 commentaires

Sport 28 mins Taille

iGFM (Dakar) Selon RMC, l'UEFA a annoncé qu'une réunion d'urgence se tiendra ce vendredi à 10h (09h GMT), concernant la situation autour du conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'instance européenne devrait notamment trancher concernant le sort de la finale de la Ligue des champions, prévue à Saint-Pétersbourg.

Le conflit désormais ouvert entre la Russie et l'Ukraine pousse l'UEFA à prendre des mesures. L'instance européenne annonce une réunion d'urgence ce vendredi à 10h, concernant la situation et ses impacts dans le football.



Au menu sans aucun doute, le sort de la finale de la Ligue des champions 2022, qui est censée se tenir à Saint-Pétersbourg le 28 mai prochain. Le Times précise d'ailleurs que la décision sera prise avant ce week-end concernant ce point. La question des barrages en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar pourrait aussi être évoquée, avec la Russie toujours en lice dans la voie B, celle également de la Pologne, de la Suède et de la République Tchèque.



Déjà des conséquences locales



Les manoeuvres lancées dans la nuit de mercredi à jeudi par Vladimir Poutine en Ukraine actent le début d'une guerre entre les deux pays, après des semaines/mois d'incertitude. Ce qui a aussi des conséquences dans le monde du sport.



Le championnat ukrainien de football a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Des joueurs se sont déjà exprimés: les Brésiliens du Shakhtar et du Dynamo Kiev demande à leur gouvernement de les aider à quitter le pays, Oleksandr Zinchenko critique virulemment le dirigeant russe et un joueur russe, Fedor Smolov, a posté un message contre la guerre sur Instagram.



Avec RMC

PUBLICITÉ