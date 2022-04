lundi 25 avril 2022 • 884 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Moscou a annoncé un cessez-le-feu ce lundi pour permettre aux civils de quitter l'usine Azovstal.

Des bombardements et des explosions ont eu lieu dans la nuit dans les régions de Vinnytska, de Lviv en Ukraine. En Russie, des incendies ont lieu dans des dépôts de carburant à Briansk à 150 km de la frontière ukrainienne.



L'Ukraine propose à la Russie des pourparlers à côté du vaste complexe métallurgique Azovstal à Marioupol (sud-est), où sont toujours retranchés des combattants et des civils ukrainiens dans une ville en grande partie sous contrôle russe, annonce dimanche la présidence ukrainienne.



Moscou a annoncé un cessez-le-feu ce lundi pour permettre aux civils de quitter l'usine Azovstal. L'ONU avait appelé dimanche à une trêve « immédiate » à Marioupol, pour plus largement permettre l'évacuation de quelque 100 000 civils encore coincés dans ce port ukrainien presque entièrement contrôlé par l'armée russe.



Le nombre de réfugiés fuyant l'invasion russe dépasse les5,2 millions, selon l'ONU. Plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer, mais se trouvent toujours en Ukraine.



