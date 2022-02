vendredi 25 février 2022 • 286 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les forces russes resserraient vendredi leur étau autour de Kiev, avec des combats dans et aux abords de la capitale ukrainienne, passée en "phase défensive" selon son maire, Vitali Klitschko. Le président Vladimir Poutine s'est dit prêt à envoyer une délégation à Minsk, en Biélorussie, pour des pourparlers. Ci-dessous les derniers développements.

Deux fortes explosions ont retenti à l'aube vendredi dans le centre de Kiev. Selon le maire, trois personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Des combats sont en cours au nord de la capitale, selon l'armée ukrainienne. Elle affirme combattre des unités de blindés russes dans deux localités, Dymer et Ivankiv, respectivement à 45 et 80 km au nord de Kiev.

Le président russe Vladimir Poutine appelle les militaires ukrainiens à "prendre le pouvoir" à Kiev.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que Kiev était entrée dans une "phase défensive". Les autorités encouragent les habitants à fabriquer des cocktails Molotov pour défendre la ville.

Les Européens ont décidé de sanctionner Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, par un gel de leurs avoirs dans l'UE, ont indiqué Berlin et Vienne.

Les États-Unis ont à leur tour annoncé des sanctions à l'encontre de Poutine et Lavrov, leur interdisant notamment l'entrée sur leur territoire.

Le Conseil de l'Europe, qui compte 47 membres, a décidé de suspendre la Russie.

La Russie est interdite de participation au concours de l'Eurovision et privée de l'organisation de la finale de Ligue des champions.

La mobilisation militaire générale face à l'invasion de Moscou a été décrétée en Ukraine. La mesure concernera ceux soumis "à la conscription militaire et les réservistes" et s'appliquera sous 90 jours dans toutes les régions ukrainiennes.

Le président Volodymyr Zelensky a fait état de 137 morts côté ukrainien.

Plus de 50 000 Ukrainiens ont fui leur pays en moins de 48 heures, selon les Nations unies.

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter dans la journée sur une résolution condamnant l'invasion russe.

Emmanuel Macron a affirmé s'être entretenu avec Vladimir Poutine. La France va accélérer le déploiement de soldats en Roumanie et en Estonie.

Moscou et Kiev discutent du lieu et du calendrier de pourparlers.

Raids aériens, sirènes... Le maire de Kiev a prévenu que cette deuxième nuit depuis l'invasion russe serait "terrifiante".



