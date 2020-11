lundi 30 novembre 2020 • 133 lectures • 0 commentaires

Un accident d’une rare violence s’est produit hier aux environs de 20heures à hauteur du village de Gueth Ardo. Un véhicule particulier, immatriculé DL : 5770 E, ayant quitté la ville sainte de Touba en partance pour Louga, a heurté une charrette conduite par trois ânes.

Le véhicule hippomobile qui circulait dans la pénombre sans lumière, n’a pas été aperçu à temps par la voiture qui roulait à grande vitesse. Le choc frontal n’a pu être évité et naturellement le bilan est très lourd : deux personnes sont décédées sur le coup. Trois voyageurs s’en sont sortis avec des blessés graves et les trois ânes ont été tous tués. Les corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye. La gendarmerie de Coki a ouvert une enquête.