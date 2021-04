Gueume Macky Point (GMP) : Plus que jamais déterminé à soutenir le Président Macky Sall

lundi 19 avril 2021 • 104 lectures • 0 commentaires

Blog 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) GMP regroupe des militants et des sympathisants engagés et fidèles au Président Macky Sall afin de soutenir sa vision pour un Sénégal. Pour Tous; et en même temps, vulgariser ses réalisations qui sont désormais une réalité dans notre pays. Tout le monde constate avec enthousiasme la ferme volonté du Président Macky SALL de traduire sa vision en acte concret au grand bonheur des populations.

Cette vision est soutenue par son projet politique inclusif, le Plan Sénégal Émergent (PSE). Dès son accession à la magistrature suprême, le Président a engagé des réformes profondes d’équité sociale et territoriale pour lutter contre les inégalités et les injustices.



La mise en œuvre de la première phase du PSE a déjà impulsé une dynamique nouvelle dans notre pays dans tous les secteurs. A titre illustratif, dans le domaine des infrastructures, ses projets structurants ont transformé le visage du Sénégal en un vaste réseau routier, autoroutier, aéroportuaire, ferroviaire et portuaire. La ville nouvelle de Diamniadio est devenue une réalité. Le taux de croissance du PIB avait connu un véritable bond en avant. Hélas, comme le reste du monde, la pandémie de la COVID-19 est venue brutalement effondrer cette croissance du fait que tous les leviers de l’économie sont particulièrement touchés.



A cet effet, compte tenue de l’ampleur de la gravité de la situation, le Président n’a ménagé aucun effort pour prendre les mesures idoines afin d’établir un programme de résilience en vue de soutenir les ménages des sénégalais de l’intérieur comme ceux de la diaspora. Dans le même registre, sous son leadership éclairé, le Sénégal a lancé au mois de février dernier sa campagne de vaccination contre le coronavirus avec l’acquisition de 200 000 doses du vaccin Sinopharm.



En dépit de la situation difficile pandémique qui a imposé à l’humanité de nouveaux paradigmes, le Président Macky SALL a poursuivi la mise en œuvre du PSE, à travers le lancement de la phase II du PUDC.



A l’occasion de son allocution du 03 avril 2021 marquant le 61ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal, il a déclaré que 63 entreprises seront mobilisées pour générer plus de 41 200 emplois dont 11200 directs. Son programme d’accès universel à l’électricité, démarré depuis le mois de mars 2020, va également permettre de raccorder 2000 localités au réseau électrique.



Dans son discours, le Président annonce aussi une série de mise en service d’ouvrage, prévue au mois de mai prochain, notamment la nouvelle usine d’eau de Keur Momar Sarr, d’une capacité à terme de 200.000 m3/jour; le Datacenter de Diamniadio qui garantira sans aucun doute la souveraineté digitale de notre pays et le permettre d’être le hub de service pour la sous-région. Il s’y ajoute aussi d’autres travaux de construction et de remise en état d’infrastructures communautaires partout au Sénégal.



Rappelons également que la problématique de l’employabilité des jeunes et des femmes a occupé une place centrale dans les orientations du Président. En réponse à ce sujet, outre les instruments administratifs déjà existants (DER, ANPJ, ADPME, ...), le Président vient d’allouer 450 milliards répartis sur 3 ans.



Ce qui montre que nous avons la chance d’avoir un Président qui reste à l’écoute de son peuple. Et il est important de préciser que ce qui vient d’être relaté n’est qu’une infime partie de la face visible de l’iceberg des réalisations du Président. Très ambitieux pour son pays, le Président est en même temps soucieux de bâtir une prospérité solidaire et partagée. C’est pourquoi, l’histoire retiendra que grâce à sa vision, sa volonté et ses actions concrètes, notre pays est désormais sur la rampe de l’Emergence.



Pour toutes ces raisons, le groupe Gueume Macky Point (GMP) reste plus que jamais déterminé à magnifier son soutien et sa fidélité au Président Macky SALL pour relever les défis présents et futurs.



Vive le Sénégal! Vive le Président Macky SALL!

Mme Fateama Déo CISSE, responsable politique à Tambacounda

Et Coordinatrice du groupe Gueume Macky Point (GMP)

Cet article a été ouvert 104 fois.

Publié par Harouna Fall editor