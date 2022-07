lundi 25 juillet 2022 • 155 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Au Sénégal, le système de billetterie digitale en est à ses premiers pas. Un marché en plein balbutiement, qui attire cependant des entreprises confirmées dans ce secteur. "Guichet", le leader marocain dans le secteur de la billetterie digitale, s’est installé à Dakar.

«Si Guichet s’installe aujourd’hui au Sénégal, c’est d’abord pour contribuer à l’extraordinaire dynamisme du marché de la culture et du divertissement en mettant à la disposition du public et des acteurs de nouvelles solutions développées au Maroc et participer à la création de valeur pour l’ensemble de l’écosystème de l’événementiel au Sénégal», a déclaré Ahmed Taoufik Moulnakhla, fondateur de Guichet.



La startup, première plateforme de billetterie 100% digitale au Maroc, a annoncé, ce jour, l’ouverture de sa filiale au Sénégal. Il s’agit là, du premier pas de la startup marocaine à l’international. Au Sénégal, la plateforme de billetterie marocaine veut contribuer au développement de l’économie du divertissement et renforcer le partage de savoir-faire entre le Maroc et le Sénégal.



«C’est un grand jour pour moi et toute l’équipe de Guichet. Je suis ému et fier de donner aujourd’hui, le coup d’envoi au lancement de Guichet au Sénégal, en étroite collaboration avec un partenaire sénégalais de choix que je tiens vivement à remercier pour son engagement. C’est le premier pas de Guichet à l’international dans le cadre d’une coopération Sud-Sud soutenue, à laquelle je suis profondément attaché», ajoute le Ceo de la starup.