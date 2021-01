samedi 23 janvier 2021 • 156 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Guigui Sarr s’est prononcée sur l’affaire Diary Sow et du policier radié et embauché par Bougane.

« Diary Sow n’est encore qu’une jeune fille. On doit cesser de dire des mauvaises choses sur elle. On doit penser à sa famille qui n’aimerait pas voir sa fille traitée de la sorte », dit-elle.

« Quant à Bougane, il a fait beaucoup de choses pour moi. Quand j’étais stagiaire chez lui, il me rémunérait, j’avais accès au resto et à d’autres opportunités. Donc, ça je peux en témoigner… », Fait-elle savoir.