mercredi 21 octobre 2020 • 550 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

La Guinée est en proie à des tensions, depuis les heures qui ont suivi le scrutin présidentiel. Malheureusement, des pertes en vies humaines ont été recensées. Le Ministère de la Sécurité publique a fait le point.

Dans un communiqué exhaustif, Damantang Camara s'est expliqué sur les heurts notés à Conakry, dans les préfectures de l’intérieur du pays et à Coyah. Des faits qui ont été, malheureusement, aggravés par des pertes en vies humaines.

«Suite à ces incidents et affrontements, quatre corps de victimes d’armes à feu ont été déposés dans les morgues de l’Hôpital Donka et de Ignace Deen, un mort par arme blanche et deux autres par arme à feu calibre 12 ont été également enregistrés à Kissidougou. A Coyah également un citoyen de la localité a été abattu au calibre 12. Un policier a été lynché à mort à Bambéto et un autre poignardé à la Cimenterie, plusieurs autres ont été blessés », renseigne le ministère.

Il explique que "ces agents de police étaient dépourvus d’armes létales" et faisaient partie du dispositif mis en place pour enlever les barricades sur la route et maintenir l’ordre. L’autorité déclare que "la Direction centrale de la Police Judiciaire s’est immédiatement saisie de tous ces décès, ordonné des autopsies et ouvert des enquêtes."

Le Ministère guinéen de la Sécurité et de la Protection Civile dit condamner cette stratégie du chaos orchestrée "pour remettre en cause le scrutin du 18 octobre dernier."