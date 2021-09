jeudi 30 septembre 2021 • 265 lectures • 0 commentaires

Sale temps pour les dignitaires du défunt régime d’Alpha Condé. Celui qui se faisait appeler "ministre de la Défense", Ousmane Ghelloy Diallo, a été arrêté hier, à l’aéroport de Conakry.

Le protégé de l'ancien président guinéen, condamné à 5 ans d'emprisonnement pour avoir insulté et menacé de mort Kadiatou Diallo et son papa, Elhadj Boubacar Biro Diallo, ancien Président de l’Assemblée nationale. Il a été interpellé hier mercredi alors qu'il tentait de sortir du pays. Ousmane Ghelloy Diallo a été envoyé en prison en exécution du mandat d'arrêt.

«J’ai été informé de la présence de Gheloye à l’aéroport international de Conakry, aussitôt, nous avons informé le Procureur de la République près le tribunal de Dixinn, Sidy Souleymane N’Diaye qui a pris attache au Commissaire spécial de l’aéroport, M. Condé. Dans un premier temps, celui-ci lui a fait savoir au Procureur que le jeune a déjà pris son avion et est parti. Et au même moment, nous avons reçu des informations qu’il est dans la salle d’embarquement. Le Procureur s’est déplacé en personne pour trouver Gheloye dans le bureau du Commissaire spécial. Immédiatement il a ordonné au Commissaire de mettre en exécution le mandat d’arrêt. De là, il a été confié au commissariat central de Gbessia, en attendant la fin des formalités pour son incarcération», a expliqué, dans guinéematin, Me Antoine Pépé, avocat de la plaignante.