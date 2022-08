vendredi 19 août 2022 • 130 lectures • 0 commentaires

Les garde-côtes Bissau guinéenne ont arraisonné deux pirogues immatriculées au Sénégal.

Les responsables des deux embarcations ont arrêté arrêtés. Il leur est reproché de pêcher sans autorisation dans les eaux Bissau guinéennes. Une situation déplorée et démentie par le porte-parole des pêcheurs, Ismaïla Lô. Il souligne dans les colonnes du quotidien, que ses camarades ont été arrêtés dans les eaux Sénégalaises.



«Ils ont traversé la frontière et sont venus jusque dans les eaux sénégalaises pour kidnapper des pêcheurs sénégalais et les amener dans leur pays. Certains pêcheurs ont réussi à s’échapper pour aller se réfugier à Diembéring» explique-t-il.