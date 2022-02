mardi 1 février 2022 • 1633 lectures • 1 commentaires

iGFM-(Dakar) La situation est très confuse, ce mardi 1er février 2022, à Bissau. Des tirs ont été signalés dans le centre-ville près des institutions du pays. Des détonations qui ont provoqué un début de panique.

Des tirs d'armes automatiques se sont fait entendre en début d'après midi autour du palais du gouvernement, en plein Conseil des ministres extraordinaire. Il réunissait le président de la République, Umaro Sissaco Embalo, le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam et le reste du gouvernement. La séance a été interrompue, selon Rfi.



Depuis que la nouvelle s'est répandue c'est la débandade dans le centre-ville. Les écoles sont fermées et les enfants sont rentrés chez eux. Beaucoup de mouvements de militaires en ce moment même dans la capitale bissau-guinéenne. Des cordons armés ont été déployés autour de certains bâtiments officiels. Pour l'instant on ne connaît pas les intentions des assaillants.

