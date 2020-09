jeudi 24 septembre 2020 • 72 lectures • 0 commentaires

IGFM - La Guinée Bissau a célébré la 47e année de son accession à la souveraineté internationale ce jeudi 24 septembre 2020.

La cérémonie s’est déroulée au stade national de Bissau en présence d’hôtes de marque. Les présidents du Nigeria, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Mauritanie ont pris part à la rencontre.

Le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, a décerné des décorations à des militaires et des civils et a prononcé un discours à l’intention du peuple bissau-guinéen.



Après le défilé, le président Embalo a procédé à l'inauguration des avenues Macky Sall et Muhammadu Buhari. Connus pour avoir soutenu l’actuel chef de l’Etat bissau-guinéen lors de la présidentielle de novembre et décembre 2019, mais aussi pour leur implication dans la régulation de la crise qui secoue ce pays depuis des mois, ces deux présidents se voient ainsi honorés pour leur engagement.