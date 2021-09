dimanche 5 septembre 2021 • 1588 lectures • 0 commentaires

International 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) C'est à la suite de l'arrestation du commandant Doumbya que tout a démarré. En effet, le chef des mutins, avait été arrêté depuis un mois et transféré au camp Dubreka.

De jeunes officiers qui lui vouent respect et qu’il a formés sont allés le libérer hier soir samedi et ils l’ont mis devant pour gérer la suite des évènements. Une forte résistance a eu lieu de 11-12 h ce dimanche au camp présidentiel avant que Alpha ne soit lâché par sa garde rapprochée et les tireurs commandos du palais. Il est présentement entre les mains des putschistes. Voilà ce qui s’est passée.

Avec Confidentiel Afrique