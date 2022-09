mardi 27 septembre 2022 • 469 lectures • 0 commentaires

iGFM - Moussa Dadis Camara a été écroué ce mardi 27 septembre 2022, veille de l'ouverture du procès sur le massacre de 2009.

L'ancien Président guinéen, Moussa Dadis Camara a été conduit en prison avec plusieurs inculpés dont les colonels Claude Pivi alias Coplan, Moussa Thiegboro Camara, Blaise Goumou.selon les médias Guinéens, c'est une forte escorte militaire qui les a emmenés à la maison centrale de Conakry où ils vont rejoindre un certain Toumba Diakité, lui aussi inculpé dans la même affaire.



Le procureur a fait "embarquer nos six clients à la maison centrale (prison) où ils seront semble-t-il retenus jusqu'à la fin de la procédure", c'est-à-dire du procès, à la durée indéterminée, a déclaré un de ces avocats, Me Salifou Béavogui, à des journalistes devant le tribunal, rapporte l'Afp.