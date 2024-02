lundi 26 février 2024 • 544 lectures • 0 commentaires

International 7 heures Taille

iGFM (Dakar) En Guinée, deux jeunes hommes ont été tués, ce lundi, par balle dans la banlieue de Conakry.

Les faits sont survenus lors d'une journée de contestation contre la junte au pouvoir depuis 2021, rapporte l'Agence France-Presse, de sources familiale et médicale. « Ils ont tué notre fils, ils l'ont visé et tué d'une balle dans le cou », a déclaré à l'AFP Adama Keita, membre de la famille d'une jeune de 18 ans pris dans des affrontements avec des forces de sécurité. L'information a été confirmée à l'agence de presse par un témoin et un gendarme sous couvert de l'anonymat. Un autre jeune est mort dans des circonstances similaires, a dit à l'AFP un médecin de l'hôpital où il est décédé.



Avec RFI