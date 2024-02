lundi 19 février 2024 • 1191 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce lundi 19 février, par décret, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte guinéenne, a dissout le gouvernement en fonction depuis juillet 2022.

"Le gouvernement est dissout. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement", a informé un porte-parole de la junte, le général Amara Camara.



La dissolution du gouvernement s’est accompagnée de mesures drastiques appliquées aux ex-ministres. «Les mesures conservatoires suivantes sont prises : restitution des véhicules et d’escortes du gouvernement dissout au garage du gouvernement sans délais, gèles des comptes bancaires, restitution de tous les documents de voyage au secrétariat général de la présidence, remise des cachets aux intérimaires», a annoncé Ibrahima Sory Bangoura, Chef d’Etat Major général des Armées de la Guinée.



Le patron de la Junte a aussi décidé de la démobilisation de tous les gardes du corps et aides de camp affectés aux ministres. Et pour l’instant, aucun nom n’a émergé pour ce qui est de l’identité du futur premier ministre.

