jeudi 8 septembre 2022 • 618 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) Le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, a dévoilé sa liste de 24 joueurs retenus pour les matchs amicaux contre l’Algérie (le 23 septembre à Oran) et la Côte d’Ivoire (le 27 septembre à Amiens, en France).

Cette liste est marquée par la présence du capitaine Naby Keita, qui n’a plus joué depuis le 30 juillet avec Liverpool en raison de blessures, mais aussi celle de Mohamed Bayo, désormais simple remplaçant à Lille suite à sa mise à l’écart.



Une première pour Lassana Diakhaby et Ibrahim Diakité



Deux nouveaux font leur apparition : le gardien de but de Valenciennes Lassana Diakhaby et le latéral droit du Stade de Reims Ibrahim Diakité (18 ans, apparu en L1 une fois la saison passée). Si les têtes d’affiche comme Ilaix Moriba, Issiaga Sylla, Amadou Diawara, Mouctar Diakhaby ou encore Sehrou Guirassy sont présentes, on remarque en revanche la nouvelle absence de Mady Camara, boudé depuis un an et dont la récente signature à l’AS Rome n’a visiblement rien changé. Le défenseur central d’Auxerre, Julian Jeanvier, est quant à lui absent sur blessure.



La liste de la Guinée :



Gardiens : Ibrahima Koné (Hibernians FC Paola / Malte) – Aly Kéita (FK Ostersunds / Suède) – Lassana Diakhaby (Valenciennes / France)



Défenseurs : Antoine Conté (Hapoel Tel-Aviv / Israel) – Ibrahim Diakité (Stade de Reims / France) – Ibrahima Sory Conté (Chamois Niortais / France) – Mohamed Aly Camara (Young Boys / Suisse) – Saidou Sow (AS Saint-Étienne / France) – Mouctar Diakhaby (Valence CF / Espagne) – Issiaga Sylla ( Toulouse FC / France) – Sékou Oumar Sylla (SC Cambuur / Pays-Bas)



Milieux : Amadou Diawara (RSC Anderlecht / Belgique) – Mory Konaté (Saint-Trond / Belgique) – Cheick Oumar Condé (FC Zurich / Suisse) – Moriba Kourouma (Valence CF / Espagne) – Seydouba Cissé (CD Leganes / Espagne) – Aguibou Camara (Olympiacos / Grèce) – Naby Kéita (Liverpool FC / Angleterre)



Attaquants : Bafodé Dansoko (KMSK Deinze / Belgique) – Alkhaly Momo Cissé (Wisla Cracovie / Pologne) – Thierno Barry (SD Logrones / Espagne) – Morgan Guilavogui (Paris FC / France) – Mohamed Lamine Bayo (Lille / France) – Serhou Guirassy (VFB Stuttgart / Allemagne)