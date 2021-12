mercredi 8 décembre 2021 • 459 lectures • 0 commentaires

International 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Plusieurs limogeages ont eu lieu à la tête de la Banque centrale de Guinée mardi 7 décembre. Le nouveau régime militaire de Mamadou Doumbouya a destitué Laounceny Kaba, qui dirigeait la BCRG depuis dix ans, ainsi que les deux vice-gouverneurs. Trois nouveaux responsables ont été nommés.

Après avoir créé une Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), la junte de Mamadou Doumbouya fait le ménage à la tête de la Banque centrale de Guinée.



Le gouverneur, Laounceny Kaba, semblait pourtant collaborer avec les nouvelles autorités. Il avait gelé les comptes des services publics et des anciens collaborateurs d'Alpha Condé et avait aussi souligné fin octobre les manquements dans la dernière loi de finances rectificative votée sous la présidence du chef de l'État renversé le 5 septembre dernier.



Mais il est probablement trop assimilé à l'ancien régime. En effet, il a officié pendant une décennie à la tête de la BCRG. Il a donc été remplacé par Karamo Kaba, un jeune économiste directeur des études en France chez Ecofi investissements, une société de gestion spécialisée dans les investissements responsables et filiale du Crédit coopératif.



Les deux vices gouverneurs sont également limogés : Baïdy Aribot est remplacé par Mohamed Lamine, déjà directeur général de la supervision au sein de la Banque centrale de Guinée. Mme Souadou Baldé, chef de service des établissements de crédit à la BCRG, est, elle, nommée en lieu et place de Madjou Sow.



RFI