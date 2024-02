mercredi 28 février 2024 • 459 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Nommé Premier ministre de Guinée hier soir, 𝗔𝗺𝗮𝗱𝗼𝘂 𝗢𝘂𝗿𝘆 𝗕𝗔𝗛 a réagi à sa nomination. Ces propos sont relayés par Guinéenews.

Le domicile de BAH Oury a refoulé du monde cette nuit après sa nomination au poste de Premier ministre par le Président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya. Devant une foule venue célébrer sa nomination à son domicile situé à Lambanyi dans la commune de Ratoma, le nouveau Chef du Gouvernement de Transition a donné sa première réaction. L’économiste et homme politique a tenu un discours dans lequel il a appelé le peuple de Guinée à garder de l’espoir.



"Nous avons une lourde charge..."



"Suite à ma nomination comme Premier ministre Chef du Gouvernement, cela veut dire, ce n’est pas la personne de BAH Oury qui importe, c’est la fonction que j’incarne. Cette fonction est dédiée à ce que vous puissiez avoir de l’espoir et gardez de l’espoir pour que demain soit mieux qu’hier.



Nous avons une lourde charge et nous avons de ce point de vue au niveau de la population et au niveau de tous les acteurs surtout au niveau des plus jeunes, de faire preuve de beaucoup plus de responsabilités. C’est pour que nous puissions de la manière la plus sereine travailler pour redresser notre pays et permettre à tout le monde d’espérer pour demain."