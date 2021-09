jeudi 9 septembre 2021 • 550 lectures • 0 commentaires

International 57 mins Taille

Depuis l’arrestation dimanche dernier du président déchu, Alpha CONDÉ, les tractations se poursuivent pour sa libération. Comme l’avait révélé en exclusivité Confidentiel Afrique, les hommes du Colonel Mamadi Doumbya, nouvel homme fort de Conakry, subissent une pression extérieure surtout du côté de Kinshasa.

Le Chef de l’État de la RDC, Felix Tshisekedi qui veut faire jouer son statut de Président en exercice de l’union africaine, manœuvre pour faire libérer l’ex-président Alpha Condé et lui trouver un pont de chute à Kinshasa. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le sort du déchu Président Alpha CONDÉ est depuis dimanche dernier entre les mains des putschistes. Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique qui peut révéler que le Colonel Mamadi Doumbya et son numéro 2, Colonel Samoura ont décidé après l’arrestation d’Alpha CONDÉ de le placer en résidence à l’hôtel Noom, propriété de l’homme d’affaires sénégalais Yerim SOW.



Selon des informations de Confidentiel Afrique, l’ancien Président privé de ses téléphones vit dans cet établissement hôtelier au palier des suites VIP présidentielle, avec son cuisinier attitré et fidèle, Bruno de nationalité togolaise. Sans téléphones, l’ex-Chef de l’État, glisse un officiel contacté par Confidentiel Afrique, a refusé de reconnaître la légitimité de ses tombeurs.



Depuis son arrestation, les tractations ont été longues et laborieuses dans l’antre du lieu de sa résidence surveillée par les hommes du Colonel Doumbya. Hier mercredi, selon des informations parvenues à Confidentiel Afrique, le Président Felix Tshisekedi est revenu à la charge auprès des putschistes pour une libération de Alpha CONDÉ. Lequel devra être accueilli à Kinshasa. Selon nos informations, la junte guinéenne au pouvoir lui a opposé un niet catégorique.



L’arrivée dans la capitale guinéenne du général Aboubacar Sidik CAMARA Alias IDI Amin, isole depuis 3 ans par Alpha Condé et affecté comme Ambassadeur de Guinée au Cuba, compliqué les choses piur la libération de l’ex-Chef de l’Etat. Nos sources évoquent qu’il a toutes les cartes en mains pour diriger le Ministère de La Défense dans le prochain attelage gouvernemental qui est entrain d’être concocté par les hommes du Colonel Mamadi Doumbya.



On apprend aussi que le nouvel homme fort de Conakry, Mamadi Doumbya est resté figé sur sa position de garder encore le Président Alpha Condé pour solder les comptes. Sûrement. ‘’Les dégâts collatéraux sont gigantesques, nous voulons voir clair’’ glisse une source.



ConfidentielAfrique