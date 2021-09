dimanche 5 septembre 2021 • 121 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le match qui devait opposer la Guinée au Maroc a été reporté en raison d'une tentative de Coup d'Etat qui a eu lieu, ce dimanche en terres guinéennes. Les joueurs marocains ont pu quitter le pays.

Immense soulagement pour toute la délégation du Maroc. Après avoir passé la journée de dimanche cloîtrés dans leur hôtel à Conakry à entendre des coups de feu en raison du coup d’Etat qui renversait Alpha Condé non loin de là, Vahid Halilhodzic et ses hommes ont pu quitter la Guinée ce dimanche soir.

Quelques heures plus tôt, la CAF et la FIFA avaient logiquement annoncé le report à une date ultérieure du match qui devait initialement opposer les deux sélections lundi dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Alors que les putschistes avaient annoncé la fermeture de l’espace aérien, les Lions de l’Atlas sont ainsi montés à bord d’un avion de la Compagnie Royal Air Maroc, vers 22 heures heure locale, afin de rentrer au pays.

Avec Afrikfoot