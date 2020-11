mardi 24 novembre 2020 • 63 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Apeuré par la manifestation que l’UFDG et l’ANAD prévoient d’organiser ce mercredi 25 novembre 2020, le gouvernement d’Alpha Condé a annoncé la suspension de toutes les manifestations de rue en exhumant l’alibi du Covid-19 qu’il instrumentalise outrancièrement à des fins politiques selon une déclaration rendue public ce mardi.

Une telle annonce ne surprend pas l’UFGD et l’ANAD qui rappellent que le régime aux abois d’Alpha Condé a toujours fait du Covid-19 un allié stratégique qu’il a utilisé comme prétexte pour suspendre les droits et libertés des citoyens afin de violer en toute tranquillité la loi et dérouler son agenda politique.

En réalité, son souci n’a jamais été de préserver la santé des Guinéens. Sinon, comment expliquer l’organisation, en pleine épidémie de coronavirus, du double scrutin du 22 mars 2020 malgré des cas avérés d’infection, exposant ainsi les populations guinéennes à la pandémie ?

Le 16 avril 2020, Alpha Condé convoqua par décret son Parlement illégitime à une session inaugurale violant la règle de l’interdiction de tout rassemblement de plus de 50 personnes qu’il a lui-même édictée.

Dans le cadre de la campagne électorale de l’élection présidentielle, le RPG organisa, notamment dans ses fiefs, de grandioses manifestations sans le moindre respect des gestes barrières et de distanciation sociale.

Aujourd’hui, pour faire passer son hold-up électoraletempêcher la manifestation de l’UFDGet de l’ANAD, lerégime sort brutalement de son amnésie, se souvientsoudainement de l’existence de la pandémieetdécrète la suspension de toute manifestation.

Cettedécisiondugouvernementn’engagenullementl’UFDGetl’ANAD qui maintiennent la manifestation du 25 novembreetappellentlepeuple de Guinéeàsortirmassivementrevendiquer la véritédesurnes, la justice pour ceux qui ontperdu la vie et la libérationdesprisonnierspolitiques, dansle respect desmesuressanitaires.