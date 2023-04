samedi 1 avril 2023 • 297 lectures • 0 commentaires

L’alerte est donnée par Mody Guiro, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cents). La situation actuelle du pays n’a rien de rassurant signale-t-il.

«La situation actuelle du pays est préoccupante en raison de la montée des tensions politiques et de l'utilisation de la violence, à quelques mois de la Présidentielle, et en raison de l'absence de dialogue politique entre Je pouvoir et l'opposition», a déclaré le syndicaliste dans les colonnes de L’Observateur.



Ce qui le préoccupe davantage, c’est la rupture du dialogue entre les belligérants : «Nous sommes inquiets de voir que les leaders politiques mettent plus l'accent sur la confrontation que sur le dialogue et la concertation, au détriment de l'intérêt général des Sénégalais.»



Pour lui, dans pareille situation, de tensions politiques et de violences, ce sont les populations qui paient le plus lourd tribut. «Aucune des parties ne privilégie le dialogue et la concertation pour sortir de la crise politique», fustige-t-il.