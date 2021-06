Gunman Xuman au rassemblement du M2d, hier : « Je suis toujours présent pour mener le même combat »

jeudi 24 juin 2021

iGFM – (Dakar) "23 juin 2011, près de 11 ans après la première alternance du Sénégal, la société civile, l'opposition Sénégalaise et des citoyens lamda se sont retrouvés à la place Soweto pour manifester contre le ticket présidentiel de Wade. D'une réaction citoyenne et patriotique spontanée, un mouvement d'idée et d'action a vu le jour pour devenir, au fil des années, une sentinelle infatigable de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays.

10 ans après, ce 23 juin 2021, les mêmes citoyens sénégalais, la société civile et des partis de l'opposition se retrouvent pour dire Non à la 3ème candidature de Macky Sall.

10 ans déjà mais je suis toujours présent pour mener le même combat avec la même détermination pour la liberté et la démocratie aux côtés du peuple et avec le peuple sénégalais. La lutte continue", a posté hier Gunman Xuman depuis le terrain des Hlm Grand-Yoff où il assistait au rassemblement du Md2.

