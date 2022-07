dimanche 31 juillet 2022 • 808 lectures • 0 commentaires

Guy Marius Sagna s’est acquitté de son devoir civique, ce dimanche, à Ziguinchor. Il a donné son avis sur le déroulement du scrutin.

«Nous nous sommes entretenus avec notre mandataire qui nous a rassuré que tout se passe bien pour le moment. Il n’y a pas encore le grand rush. Le ciel semble menaçant. J’en profite pour lancer un appel pour dire que même s’il devait pleuvoir, même s’il grêle ou qu’il neige, les gens doivent sortir pour voter.



J’appelle les citoyens à sortir massivement voter, et voter le plus tôt possible. Nous les invitons aussi à la prudence et à la vigilance. Depuis quelques heures, il nous revient des informations selon lesquelles il y a des voitures dans le cadre de transferts d’électeurs mais aussi de nervis et des locaux où des nervis sont logés. C’est à nous de faire face.»