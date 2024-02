mardi 13 février 2024 • 1922 lectures • 11 commentaires

Les membres de la coalition Diomaye président poursuivent leur «campagne électorale». Ce mardi, il y avait, au menu, une séance de distribution de «spécimens» aux populations. En marge de la manifestation, Guy Marius Sagna s’est exprimé sur les rumeurs de libération de Ousmane Sonko.

«N’écoutons pas les cassandres, ces sons de cloche qui font du tintamarre pour tenter de discréditer Diomaye Président pour tenter de discréditer Pastef et son leader et son candidat Ousmane Sonko (…) Sachez que ça fait des mois que le président Macky Sall cherche à sortir Ousmane Sonko de prison et du Sénégal et il refuse vaillamment, il refuse courageusement (...)



Des gens sont allés voir le président Ousmane Sonko depuis plusieurs semaines de cela, pour lui dire "nous voulons vous sortir de prison et vous allez sortir en même temps, par la même occasion, du Sénégal et on dira à tout le peuple sénégalais que vous êtes malade". Le président Ousmane Sonko a refusé. Un général d’une armée qui s’appelle le peuple sénégalais ne s’enfuit pas quand son peuple souffre et se bat. »