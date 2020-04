Guy Marius Sagna : « Diop Sy n’est qu’un prête-nom derrière lequel se cache… »

iGFM-(Dakar) Le mouvement Citoyen Frapp France Dégage juge « choquante et scandaleuse » ce qui est convenu d’appeler aujourd’hui, « l’affaire du marché du transport de l’aide alimentaire ». Guy Marius Sagna et Cie soupçonnent un enrichissement illicite sur le dos des sénégalais peignant Diop Sy comme un simple « prête-nom ».

« Je voudrais rappeler que, le Frapp, à l’époque, avait critiqué la loi d’habilitation. Le Frapp avait même écrit une lettre au président de la République pour lui dire que, nous ne sommes pas d’accord avec cette loi d’habilitation. Mais aussi pour lui faire comprendre que l’Etat d’urgence que nous impose la pandémie exige des réponses sanitaires et sociales et non une concentration des pouvoirs d’un monarque. Nous avions jugé impertinent le fait de donner au chef de l’État la possibilité de gérer 1000 milliards sans pouvoir le contrôler. Il n’y a aucun corps de contrôle et l’assemblée nationale est en vacances et le président de la République est libre de tout faire. Nous avions alerté pour dire que, si nous n’arrêtons pas le président de la République, nous n’aurons plus que nos yeux pour pleurer. Tout simplement parce que le Covid-19 ne transformera pas des hyènes en agneaux. » a d’abord déploré Guy Marius Sagna au téléphone.

S’agissant de la grosse polémique suscitée par le marché du transport de l’aide alimentaire, Guy Marius Sagna ne mâche pas ses mots et déclare qu’il soupçonne un deal entre Diop Sy qui a gagné le marché et les proches du président en l’occurrence Mansour Faye qui a attribué le marché.

« Aujourd’hui les faits nous ont donné raison. Malheureusement le président Macky Sall, sa famille et les membres de son parti ne sont préoccupés que par une chose: se servir et non servir le peuple Sénégalais. C’est choquant et c’est scandaleux. Nous avions attiré l’attention du peuple Sénégalais pour qu’il se batte contre le coronavirus, mais il ne faut pas accepter le confinement de notre esprit critique et de notre raison. Il ne faudrait pas accepter l’absence de débat politique, l’absence de débat entre des idées divergentes. Nous sommes tout simplement choqués et scandalisés. », dit Guy Marius Sagna.

Par ailleurs il demande au ministre Mansour Faye d’éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce marché attribué à Diop Sy qui est député, donc inapte à soumissionner pour un marché public. « Nous interpellons le ministre, Mansour Faye pour qu’il nous dise, si Diop Sy qui est député et Chef d’entreprise avait le droit de bénéficier de ce marché. Il ne peut bénéficier de ce marché qu’à une seule condition : que le bureau de l’Assemblée nationale, après concertation lui délivre une autorisation. Et nous demandons à Mansour Faye si Diop Sy avait présenté cette autorisation dans le dossier qu’il a déposé pour soumissionner à ce marché. Nous soupçonnons même que, Diop Sy n’est qu’un prête-nom derrière lequel se cache une famille et les membres d’un parti politique. », Soutient le membre de Frappe France Dégage.

Guy Marius Sagna interpelle également, le chef de l’État et son gouvernement pour une publication des plans d’investissement d’urgence dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

« Nous dénonçons avec la plus forte énergie ce qui se passe dans notre pays. Nous avons besoin d’unité nationale, mais il faut constater que le président Macky Sall, sa famille parce qu’il s’agit de son beau frère, et les membres de son parti politique qui sapent cette union nationale. Frappe France Dégage n’acceptera jamais qu’il y ait une unité nationale sur le vol du peuple, une unité nationale autour d’actes consistant à enrichir un groupuscule de citoyens sénégalais et à laisser le peuple Sénégalais et le personnel soignant dans le dénuement « , plaide Guy Marius Sagna