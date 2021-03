mercredi 24 mars 2021 • 334 lectures • 0 commentaires

Actualité 28 mins Taille

La demande de liberté provisoire introduite, lundi dernier par l'avocat de Guy Marius Sagna, Me Moussa Sarr, a connu une suite favorable. L'activiste est libre. Environs 3 semaines après son incarcération, il sort donc de prison.

Son avocat joint par igfm a confirmé l'information. Lundi dernier, date de dépôt de la demande de liberté provisoire, la robe noire disait: "J’ai bon espoir pour deux raisons : d’abord parce que Guy n’a commis aucune infraction. Il a fait l’objet d’une arrestation préventive, sur la base de faits imaginaires. Donc Guy lui-même est une victime. La deuxième chose, c’est qu’il y a un climat de décrispation pour consolider la paix, la cohésion sociale et la concorde nationale. Donc pour ces deux choses j’espère que Guy et les autres obtiendront une liberté provisoire pour consolider cette paix qui est, pour le moment, relativement fragile." Il vient d'obtenir gain de cause.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">