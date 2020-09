mercredi 12 août 2020, par Daouda Mine

"Guy Marius Sagna ne sert aucune cause, il est en train de nous divertir"

iGFM-(Dakar) Dans sa chronique du jour, Aïssatou Diop Fall s'est prononcée sur la nouvelle arrestation de Guy Marius Sagna pour attroupement sur la voie publique et rassemblement non autorisé. Selon la journaliste, l'activiste ne sert aucune cause, il ne fait que divertir les Sénégalais.

